【全民造星II】終極十強派紀念品惹混亂　一文睇晒全套限量版閃卡

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》於本月15日就會舉行決賽，十強參賽者於周日（8日）中午出席在紅磡一商場舉辦的拉票活動。粉絲除了可在活動上親眼目睹十決參賽者的現場表演之外，活動尾聲時十強參賽者更向現場觀眾派發紀念品，當中包括限量版個人閃卡，一度引起混亂，尖叫聲響遍整個商場。

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限量閃卡（非賣品）製作精美

在拉票活動期間，一眾粉絲（無論是十強的還是MIRROR的）絕大部份都是少女，除了迫爆商場之外，聲勢亦極之浩大，現場記者形容，她們的歡呼聲媲美旁邊的紅館！

其實今次的十強參賽者的個人閃卡製作精美，除了在每張都印上各自比賽精彩畫面，背面還有《全民造星II》標誌的壓花、參賽者的名稱以及投票網址的QR Code，而且一套十張閃卡屬於「非賣品」，只派發予現場觀眾。不過缺席的粉絲，或未能集齊全套的粉絲亦先別失望，因為根據去年經驗，決賽當晚仍會向觀眾派發這些閃卡。

未齊／未有嘅粉絲睇住相先：