富貴男友拒再於無綫落廣告　陳庭欣唔怕受影響：我冇擔心

有指陳庭欣甚得男友全家歡心，加上與Benny同前妻所生嘅兩個仔亦相處融洽，難怪拍拖無耐已傳出婚訊。

32歲的港姐陳庭欣（Toby）去年認愛彩豐行老闆楊振源（Benny）後，不時在社交網站放閃兼陪伴男友巡視業務，陳庭欣透露二人已經結婚共識。

雖然有位富貴男友，但陳庭欣事業心非常強勁。喺台慶劇《多功能老婆》飾演小三秘書嘅陳庭欣，首集已經全裸上陣，大露背到Pat Pat位，相當豁出去！雖然陳庭欣事後有解釋係CG效果，但已掀起網民熱烈討論！

坐擁10億資產嘅Benny除了擁有化妝品生意外，更手持四個接近2億港元的物業，絕對係優質筍盤。不過未知是否受到近日社會運動影響，彩豐行今早在facebook專頁發文表示將與TVB合作告一段落:「於去年與TVB簽定了廣告合約，因此我們必須履行合約至2019年12月31日。合約完結後，彩豐行於2020年將會選擇其他平台作宣傳渠道。希望各位可以體諒及理解，多謝各位一直對彩豐行的支持。」更打上tag稱香港品牌、香港製造，獲一眾網民表示支持。

彩豐行今早出Po同TVB「割席」，陳庭欣話唔擔心自己會受到影響。

與此同時，亦有網民擔心陳庭欣會因而受到影響，遭公司清算。陳庭欣接受《香港01》訪問時，表示男友曾向她提及有關事宜：「都係佢自己公司內部決定，我又無詳問係咩原因，因為自己唔係佢哋員工。我無諗會對自己有咩特別影響，亦唔怕公司會話我，公司本身有好多不同類型嘅廣告客戶，我相信唔同客户都會因應自己內部市場推廣策略，而調整落廣告時段同渠道，所以我無擔心，多數大家關心。」

男友早前開健身中心，搵陳庭欣做代言人，有錢齊齊搵。（資料圖片）

即Click重溫陳庭欣在《多功能老婆》的精彩演出同靚相。