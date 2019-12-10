陳明憙拍MV遊歷5大絕景　登海拔五千多米高山哮喘藥傍身

由Jocelyn陳明憙與台灣著名作曲人JerryC合力炮製的新歌《遊樂》，國語版本月前推出後反應理想，Jocelyn於是找來林若寧製作粵語版歌詞，滿足香港樂迷。無論是國語抑或粵語版，Jocelyn希望透過新歌《遊樂》帶出環保訊息，早前更遠赴五大聞名於世的絕景，包括：青海湖、青海油菜花田、茶卡鹽湖、青海阿尼瑪卿雪山、以及首次對外開放拍攝MV的四川鞍子河自然保護區，拍攝新歌《遊樂》MV。

走上青海湖拍MV。

陳明憙說：「因為全球天氣變化，這五個絕景，隨時會消失，我希望借用歌名『遊樂』，身體力行帶大家愛上我們最好的遊樂場，就是大自然。」MV靚人靚景背後，Jocelyn身兼多職，首次擔任創作、概念企劃、MV導演的她，還要化身導遊，安排今次絕景之旅，就連訂機票、交通、膳食，均由Jocelyn一腳踢安排。「出發前我已計劃好所有行程，但意外永遠是意料之外，在前往青海阿尼瑪卿雪山，原本預計只需步行一小時便可到達，但期間因為遇上暴風雨、登山路程有點出錯，最終我們花了三個多小時才到達雪山，期間還要攀過一個又一個大石頭，加上我們身處在海拔五千多米的高山，行路要慢、說話要放輕，否則會有出現高山反應的危機。」

自少便有哮喘的Jocelyn，登山期間難免要吸哮喘藥以防病發，幾經波折，最後成功登上阿尼瑪卿雪山這個絕景，眾人馬上各就各位開工拍攝，並要趕在天黑前落山，保障安全。「幸運地在其他地方取景拍攝一切順利，雖然遇上了一個小意外，我被汽車的死氣喉，灼傷了小腿，留下一度疤痕，但看到這個由自己一手策劃的MV，只能說，一切都很值得！」Jocelyn說。