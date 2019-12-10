【娛樂大家】張秀文極速殺盡大臣取勝　狼人屠民到底有咩風險？

播一集又少一集喇……

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由阿姐汪明荃主持的無綫綜藝節目《娛樂大家》中，「狼人宮廷版」環節自啟播後一直備受關注，其放置在YouTube頻道的「完整版」片段，往往能引起網民熱烈討論。在最新一集的「狼人宮廷版」中，由謝東閔（刺客王）、張秀文、韋家雄以及周志康組成的4人刺客陣營成功屠殺所有沒功能的大臣而獲得勝利，扣除羅仲謙（太醫）救人的輪次，刺客只用了3個回合就完美獲勝。

嘉賓張秀文表現亮眼。（電視截圖）

屠邊有風險

刺客陣營獲勝的條件，是將場上其中一個好人組別殺光，在12人局中即最少殺4人才能取勝。不過大部分刺客都會偏向選擇殺有功能的4位，即是「皇帝」、「劊子手」、「太醫」以及「將軍」，尤其能夠查看身份的「皇帝」，因為他的存在對刺客造成很大威脅。在最新一集「狼人宮廷版」中，「將軍」（丁子朗）成功撞中「刺客」韋家雄、太醫又成功毒殺「刺客」張秀文，但最後刺客仍然能將所有沒功能的大臣殺光取勝。所以，若「刺客」要選擇屠殺大臣，就必需要冒起被好人陣人追輪次的壓力，加上放生的「皇帝」能夠每晚查驗，在人數愈來愈少時，皇帝能夠查中刺客的機會就會愈高，所以，「刺客」選擇屠「大臣」必需夠準，只要殺錯一次功能組別，輪次上要起碼5個晚上才能取勝，不然就要借太醫的毒藥或劊子手／刺客王的功能去追趕輪次。

估唔到張秀文又玩得幾好。（影片截圖）