【收視滯後報告】未受罷睇潮影響　《多功能老婆》首播收視高開

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月25日至12月1日。除了三屆視帝黎耀祥主演的《鳳弈》之外，這次報告重點還有楊千嬅、周柏豪主演的《多功能老婆》的首周收視。

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《多功能老婆》收視未有太受周柏豪、楊千嬅網上言論影響。（TVB）

《鳳弈》（第5集至第9集）在今次的報告中錄得17.8點收視，完美保持到上份報告的成績，完全沒有升跌。不過，這個數據仍然未受黎耀祥的「鬧TVB冇良心論」影響，相信《鳳》劇的收視在下份報告有重大改變。

當然，這次報告的重點始終是在上月25日首播的《多功能老婆》，而劇集首周「7天跨平台總收視點」是25.2點，比起本年度的不少劇集，例如《金宵大廈》（24.7點）、《婚姻合伙人》（24.0點）和《街坊財爺》（24.0點），有一個更不錯的開始，亦反映劇集收視未有太受網民發起罷睇周柏豪、楊千嬅的行動影響。

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除了上述兩位藝人，森美亦成為部份網民的罷睇對象。不過，《森美旅行團》第三季首星期收視仍然不俗，比起上星期同樣時段的《晚間看地球》更高出2.3點，錄得20.8點收視。

點擊下圖睇真整份報告：