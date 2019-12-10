【踩過界II】監製林志華不擔心市民罷看：觀眾嘅眼光係雪亮

無綫電視劇《踩過界II》周二（10日）舉行造型發佈會，主演王浩信、張曦雯、張振朗、蔡思貝等率一眾演員出席。監製林志華在接受訪問時談到：「公司全力支持我哋嘅，因為要出阜去緬甸拍攝，費用自然高咗，所以預算都會多咗；再睇下Cast陣容更強勁，公司都會全力支持！」他又談到《踩過界》的初心其實並沒有改變：「劇集裡面都係打啲平權嘅案件，為弱小社群發聲，等觀眾睇到社會另一面。」

監製林志華期望會有《踩過界3》的出現，不過先要做好手頭上第二部的工作。（葉志明攝）

監製林志華說到劇中角色最大改變都是蔡思貝：「從師爺變大律師，甚至變成盲俠的對手，劇集裡面會有所舖排；王浩信同張振朗就Upgrade在人氣同靚仔，人物角色同身分基本上都冇改變。」劇集基本上與第一部同一班底，僅女主角李佳芯被替換，林志華解話說：「其實Ali個角色第一部係死咗，開續集都有討論過唔同方向，睇下會唔會維持Cast，都有過好多諗法，最後都覺得而家呢個方案係最好。」

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至於選擇張曦雯（Kelly）的原因，林志華則說希望找一個女神：「我哋想塑造一個外表好吸引、好有智慧、似喺外地長大嘅女仔，所以曦雯係好合適。」林志華又重申張曦雯飾演的是一個全新的角色：「對曦雯公平啲。」至於因為反修例運動，TVB新聞部有失中立之嫌，導致網民發起罷看TVB的活動，對此林志華表示不擔心：「我哋啱啱先為收視慶功完，觀眾嘅眼光係雪亮嘅，只要拍到有質素、有誠意嘅作品，始終都會有觀眾。」