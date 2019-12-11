【入住請敲門4．專訪】MIRROR闖猛鬼酒店嚇死：一房都係嬰兒靈體

ViuTV靈探節目《入住請敲門》拍至第三季，除兩位元老主持林婷、莫竣名之外，今次仲加入MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）。出發前被花姐睇死會中招、老竇怕佢會帶啲唔乾淨嘢返屋企嘅Anson，結果不負眾望，開工第一晚就「被敲門」！

作為觀眾時，Anson同Stanley都曾經懷疑過節目的真假性。但做過主持後，兩位都對林婷同莫竣名佩服得五體投地。（葉志明攝）

同好多觀眾一樣，Anson同Stanley都曾經質疑《入住》嘅真假性，甚至喺開拍前特地向莫竣名求證。而Anson得到嘅回覆係：「佢好肯定話無造假，仲話總之有咩都唔好驚，因為so far都未試過害人……」就係咁，二人懷著興奮嘅心情，分別去到日本同台灣拍攝。結果Anson第一晚去到日本時，被安排入住四人房，並挑戰「都市傳說」。他說：「我將啲糖鋪滿晒喺張床，用意係招惹bb靈體，但呢個舉動我當晚開facebook live時無講。到我洗澡後，聽到露台係咁有咯咯聲，既唔係風聲又唔會係工作人員爬上嚟玩我，與此同時，見到好多網友留言話窗外有一班小朋友入去問我拎糖，又話已經有隻女鬼企咗係我旁邊，真係好驚。我仲懶醒將啲糖放喺枕頭，諗住就攝影機，後尾真係太驚又太淆底，將啲糖放晒落地先咁瞓。」

Anson開工第一晚就被敲門……

驚魂未定，大隊轉酒店後，Anson雖然獲安排同莫竣名同房，但並未有減少佢嘅心理陰影……「嗰晚我哋要喺房開長傘，因為咁會較易招惹靈體。準備瞓嘅時候，突然見到粒細藍光閃過，有諗過係攝影機，但機燈係黃色，粒藍光閃到第三次時真係好怯，突然間feel到有人篤咗我一下，但明明莫竣名瞓到死豬咁!當下都有諗過叫醒佢……」到底邊Anson被咩篤呢?相信連佢都解釋唔到，他表示或者係因為當時的心理狀況，令所有感觀都被放。「師傅有話普通級數嘅靈體其實唔會掂到人，如果掂到就真係好高level。」咁到底Anson係好彩定唔好彩?!

今次用EMF Meter實測係未真係咁猛鬼。

至於Stanley，佢話第一日喺台灣嘅靈探點開工時，不時都聽到有「節節聲」，直到工作人員打燈時，才發現牆角有近60多隻蝙蝠，當下嘅感覺係：「原來呢個節目係咁真實。」眾人之後繼續靈探，由於曾經有YouTuber喺同一地方使用「磁場探測機」得到回應， Stanley同莫竣名為此進行測試。「係有突然感覺到轉咗頻道，但呢個唔係最恐怖，最恐怖係問到有無發生過命案時，最入嗰個廁格突然有一聲巨響，好似係跌咗嘢咁，當下我哋第一個反應係衝出外面……」冷靜過後，Stanley同莫竣名再次進行女廁，當然係咩都見唔到，但手上嘅磁場探測機就不停發出沙沙聲……

Anson喺日本酒店巡房時，曾經聽到有女人喊聲，當佢敲門時，又聽到撞嘢聲。「但酒店話嗰層係無人入住……咁到底係咩聲呢？」（葉志明攝）

雖然整個拍攝過程都係驚同好驚，但Stanley同Anson都話如果有機會的話，都一定會參與，問到如果有得揀的話，想拉埋邊位MIRROR成員入局，兩位就突然非常認真咁考慮……Anson表示：「為求有好笑效果我應該會同Eden(呂爵安)去，因為佢真係咩都驚一餐，平時睇鬼片，真係要拉佢先肯入場。」至於Stanley就話會搵Tiger(邱傲然)。「因為好多時驚係受拍檔所影響，平時Tiger唔多講嘢，所以好想知到底佢驚嘅時候會係點。」

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。