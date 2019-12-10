【華鼎獎．多圖】吳磊壓軸亮相被搶鏡　張馨予性感Deep V撼贏全場

《第26屆華鼎獎》今年選擇在澳門舉行頒獎禮，更會頒發十多個大獎給這一年在內地播放受歡迎的劇集和藝人。一眾中港紅星包括惠英紅、汪明荃、趙雅芝、秦海璐、張馨予、吳磊等現身紅地氈，在這項盛事中華麗登場。

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現場雖然有一眾年輕演員，但是實力派的風頭卻絕不輸蝕。實力派代表惠英紅（紅姐）、汪明荃、趙雅芝與秦海璐成最後出場的一批演員。紅姐她身穿藍色Deep V露背晚裝，性感得來帶點高貴；而凍齡美人趙雅芝亦以閃爍珠片連身晚裝，盡顯她雍容華貴。趙雅芝老公黃錦燊也有出席盛事，主持人更指他們兩人是圈中模範夫妻，而黃錦燊亦有分享相愛、相處之道：「老婆說一老公不說二。」

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內地一線男星吳磊在紅地氈上壓軸出場，他一亮相即引起粉絲尖叫，主持人笑指現場很多「00後」是為見他一面而來，又問吳磊有什麼想跟粉絲說，吳磊即發揮幽默本色：「大家要好好上課，其實我跟粉絲們很多也像朋友關係，所以希望他們將來會好。」

吳磊相當幽默。（劉智源攝）

雖然吳磊是壓軸出場，但全場最矚目卻是李晨、吳卓羲前女友張馨予，因為她以綠色超Deep V晚裝撼贏一眾女星。雖然已成人妻、人母，但她從來沒有收起性感。當主持人問張馨予從演員轉換成媽媽身份後感覺有何不同時，她即面露尷尬笑容，顯然不懂回答這條問題，令全場「Dead air」良久。