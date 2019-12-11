48歲酒井法子被爆搭上有錢人夫　新歡中國籍老婆大受打擊

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酒井法子點睇都唔似48歲。(酒井法子微博圖片)

曾是昔日女神，現年48歲的日本女星酒井法子，於2010年與前夫高相祐一離婚後，感情生活一直未有着落，近日就被爆出原來她已搭上了一名有錢的有婦之夫，有做小三之嫌。酒井法子10年前因涉毒而星途盡毀，近年努力工作的她在事業上重新出發，不過這次的小三嫌疑未知可會再重挫她的形象。

酒井法子10年前因涉毒而星途盡毀。(酒井法子微博圖片)

酒井法子近日被拍到與一名中年男子出雙入對，疑是她的新歡，據日本傳媒的報道，該名位男子其實是有婦之夫。有指她這位新歡是日本上市公司董事，現年49歲，原本是酒井法子的粉絲，最近發展成為情侶。兩人被發現在上月底於東京一家高級牛扒店會面，離開餐廳時，酒井法子更細心地為男方整理頸巾，十分sweet。報道又指男方曾陪伴酒井法子返福岡老家。而《日刊現代》就踢爆男方疑有一名中國籍妻子，但他這位太太今年10月已離日返回中國，有傳她因酒井法子的介入而大受打擊。

酒井法子被傳做人小三。(酒井法子微博圖片)

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