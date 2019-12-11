【萬千星輝】頒獎禮提名名單率先睇　惠英紅超班演技有望再下一城

一年一度的TVB台慶重頭節目之一《萬千星輝頒獎典禮2019》將會在明年1月12日隆重舉行，屆時將會揭曉各個獎項花落誰家。TVB今日（11日）在將軍澳電視廣播城公布提名名單，視帝同視后的爭奪戰成為焦點，當中在上個月底憑劇集《白色強人》率先奪得「星和無綫電視大獎」最佳男、女藝人獎的馬國明同唐詩詠被睇高一線，而憑同劇角色Kennis獲得「TVB最喜愛角色獎」的李佳芯亦入圍角逐最佳女主角。

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馬國明和唐詩詠憑劇集《白色強人》奪得「星和無綫電視大獎」最佳男、女藝人獎，在新加坡封視帝視后。（IG@starhub）

最佳男主角

一向深受觀眾喜愛的馬國明，連續兩年在台慶頒獎禮上奪得「最受歡迎電視男角色」，但亦是連續兩年失落視帝寶座。不過今年他在《白色強人》中做回自己的強項醫生，表現亮眼。王浩信連續五年在台慶劇演出，雖然今年他在《解決師》中有大量的動作場面，但演出未有突破發揮，依然是他一貫的演繹方法。今年被安排與惠英紅拍攝重頭劇《鐵探》的袁偉豪，為劇集怒減磅，更得到紅姐的點名讚許，而且劇中角色也容易令他有所突破，絕對是為他度身而造。不過被視為黑馬的陳山聰，在《金宵大廈》中飾演保安阿蕭演出絕對有驚喜。

馬國明連續兩年失落視帝寶座，今年可唔可以打破宿命？（劇照）

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最佳女主角

唐詩詠曾經在2017年憑《不懂撒嬌的女人》得到「最佳女主角」獎項，今年她分別在《白色強人》和《解決師》都有亮眼演出，自然被睇高一線。李施嬅在《金宵大廈》中發揮有驚喜，可惜已離巢，不過仍與TVB關係良好，以外援身份一樣有機，絕對是熱門之一！剛剛在《第26屆華鼎獎》中憑劇集《鐵探》打敗一眾女星奪得「中國百強電視劇最佳女主角」獎項的惠英紅演技出色，實力毋庸置疑。

惠英紅在《第26屆華鼎獎》中憑劇集《鐵探》打敗一眾女星奪得「中國百強電視劇最佳女主角」獎項。（劇照）

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最佳劇集

台慶劇《多功能老婆》、《牛下女高音》、《解決師》都順利入圍，而呼聲極高的《白色強人》及收視創下佳績的《鐵探》都有份，至於掀起全城煲劇熱潮的《金宵大廈》口碑十分好，不少觀眾都期望這套劇奪得獎項！

《金宵大廈》播出時掀起全城煲劇熱潮，不少劇迷都希望劇集奪獎。（劇照）

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