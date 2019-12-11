【多功能老婆】楊千嬅期待《勁歌》總選無心爭視后：想攞金曲金獎

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楊千嬅、黃浩然在《多功能老婆》播出後首次一同出席劇集宣傳活動。（陳順禎攝）

楊千嬅與黃浩然今天（11日）出席TVB劇集《多功能老婆》的宣傳活動。劇情播出後收視和網上反應也良好，而浩然更被稱為「賤男」，連老婆也視他是「賤男」，他回應：「我真係一面倒畀人鬧，畀人爆粗鬧又有，幾乎出街都畀人打。老婆睇完有啲驚咗我，覺得點解我會有呢一面。」其後他用另一個心態面對：「就當演技上有一個突破！」

黃浩然力撐千嬅力爭視后，但千嬅說自己反而想勇奪《勁歌總選》的金曲金獎。（陳順禎攝）

故事中千嬅會戀上比她年輕的周柏豪，浩然在旁笑言就是因為他的「賤」才令千嬅可以戀上小鮮肉。看劇情觀眾可能會覺得浮誇和離地，怎會有這種事情發生。但現實中其實姊弟戀也很常見，千嬅透露：「其實我哋故事好貼地，我身邊有幾個朋友都係咁，識咗個年輕過自己，結咗婚，生咗小朋友，現實係比劇情更劇情。」

千嬅指在劇中自己飾演的藍飛一角是先苦後甜。（陳順禎攝）

此劇集身為台慶劇，相當受注目。接下來TVB舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2019》在競逐各個獎項方面相信會加了不少分。而千嬅的目標並不在於視后寶座，她竟然想劍指《勁歌總選》，「金曲金獎，我想攞金曲金獎。我覺得呢首歌好聽（主題曲《嫁給愛情》），所以我好想唱。同埋今年有得拍呢套劇已經好開心，冇咩其他特別諗法，呢個我真心。不過今年TVB好多好劇集，《金宵大廈》同紅姐演嘅《鐵探》真係好出色。」