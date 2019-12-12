【潮流日常】45歲林志穎皮膚勁緊緻　護膚心得夠刁鑽

台灣45歲不老男神林志穎，雖然已為3個小孩的爸爸，但仍Keep住一張娃娃臉，除了因為天生麗質，更因為他保養有術，為了保持皮膚光滑，林志穎仲有一個獨門護膚心得，聽完不禁大叫一句：「比女人還要有細心！」

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林志穎日前上載近照，指臉上有睡痕，近鏡展示緊緻皮膚，令人驚呼一點也不似45歲。（IG截圖／jimmylin）

林志穎日前在IG更新近照，照片中的他剛睡醒，近鏡看見臉上還帶有睡痕，明顯沒有開啟美肌功能，皮膚非常光滑沒有皺紋或其他瑕疵，令網友直呼「根本是19歲臉孔！」

林志穎分享自己的護膚心得，原來他每次出門都會帶上溫濕度計，根據濕度來衡量用哪種滋潤程度的護膚品：「像我常常飛來飛去，我會把不同的產品分裝到小瓶子裡，每個城市有不同的溫度及濕度，在（再）來評斷用什麼樣的保養品。」

林志穎說，如果到比較乾燥的地方，濕度只有20%，他的皮膚是屬於中性，就會選擇帶點油性比較保濕滋潤型的，如果濕度在50-60之間就只要滋潤就好，好讓皮膚不會乾燥緊繃。

絕大多數的肌膚問題都是「缺水」導致的，肌膚中的水分蒸發流失，會損害角質層，使皮膚乾燥，衰老，缺乏彈性導致皺紋，所以保濕是護膚非常重要的一環，根據自己的膚質和外在濕度，選擇適合自己的護膚品。不過保濕的前提是做好面部清潔工作，才能達致最佳的保濕效果。

除了天生麗質，要保持青春也要靠後天努力！（IG圖片／jimmylin）