【晚吹】網紅搣時潘與同居男友堅持無性戀愛：無咩興趣

搣時潘話過往揀男友時，會偏向「無性經驗 性慾比較低」，而佢身邊呢位拍拖兩年嘅男友，完全符合以上條件。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

喺討論區備受巴打力捧嘅「搣時潘」(Miss Pun)有樣有身材，不時都會喺IG或個人網誌大派福利圖，性感程度足以令人噴血。搣時潘早前同佢位公民黨男友劉家衡（Andy）齊齊上ViuTV兩性節目《晚吹- 啪啪Partner》，雖然節目向來以討論「性愛」為題，但搣時潘就一改傳統，因為佢要講嘅話題係「無性戀愛」！

搣時潘話會不時send福利圖俾男友……(IG@miss_punpun)

搣時潘同男友Andy同居兩年，但至今未曾發生過任何性關係，她表示對於一段無性關係嘅戀愛感到十分滿意，主持人問到搣時潘可曾發生過性關係時，佢就話「無」並強調「無咩興趣」，同埋會覺得咁比較舒服、安全。至於男友Andy同樣係未曾有過任何性經驗，但佢就話「但我會有性慾，如果有機會可以試 ，都會想試，但尊重女方意願。」

由於同居，所以不時都會見到對方沖涼或換衫……男友Andy話其實都有試過忍唔住，但都會尊重女友。「不過無都無所謂，因為自己解決到。」

搣時潘話平時睇戲時如果睇到情慾場面都會知發生咩事，但就從未因而挑起自己嘅性欲。「不過我有時會睇GV(Gay Video )，雖然係會去好奇而接觸，但唔會話想試。」雖然搣時潘講到自己咁神聖不可侵犯，但接下來佢嘅言論其實都幾奇怪。「我有試過用手 ，好麻煩。同埋好似做運動我可以影相po，但如果我做完呢個運動，我無任何嘅得益，又唔知做緊咩……」呢個邏輯，怕且連搣時潘男友都未必會理解。節目日，搣時潘一而再話自己無性需要，並謂「我比較擔心有懷孕風險，因為我自己做model，keep住身型好重要，同埋一懷孕可能就係我事業終結；另外，我自己本身來至破碎家庭，父母都係無計劃之下有咗我，我見佢地感情唔好，所以無計劃下有小朋友，只會令自己以後過得好差。」

「做運動我可以影相po，但如果我做完呢個（床上）運動，我無任何嘅得益，又唔知做緊咩……」其實都有唔少網紅會po床照……(IG@miss_punpun)

聽到呢度，連主持人都忍唔住提搣時潘呢個世界有樣嘢叫安全套，但佢就話安全套都有風險。「同埋我個人好懶，可能連拎啲衫落街洗都懶，唔會想特地去買呢啲，嘥錢。」男友Andy雖然未曾有過任何性經驗，但佢就話自己都會有性慾，搣時潘話送過飛機杯俾對方之餘，亦不時send自己嘅性感照，咁其實係未只會令男友更辛苦？但搣時潘就強調完全唔擔心男友會因而出軌，原因係「佢好怕羞，我哋拍拖幾個月佢唔敢喺我面前除衫。」

