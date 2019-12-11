13歲魔童被指與長髮姑娘夜遊公園　袁詠儀終於公開緋聞真相

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有靚靚袁詠儀做阿媽，又有男神張智霖做老竇，未出世已經坐擁最強顏值基因嘅13歲張慕童（魔童）靚仔有型已經唔係新聞，年紀輕輕已經迷到唔少女性，若然有戀情出現，大家一啲都唔會覺得出奇，所以早前魔童被被傳媒影到與一名長髮少女夜遊公園，行為親䁥，有唔少網民都認為呢件事合情合理，只會慨嘆「男神封盤」。不過傳聞還傳聞，事實歸事實，靚靚終於喺微博為阿仔澄清否認戀情，個真相都令到一眾網民笑收唔到聲！

有最強基因，真係想唔靚仔都幾難，仲要學埋滑板，都唔怪得有女仔鐘意嘅！（Instagram@cheung_chi_lam）

真相笑死網民

靚靚喺微博度話：「不好意思，兒子說若見此新聞，代為澄清，那位長髮的小孩是男兒身，這事承包了整晚的笑點。」經靚靚解釋，所有網民終於知道「戀情」背後真相，原來「女朋友仔」係一位長髮男生，唔少網民都被呢個笑話搞到笑唔停。其實魔童亦曾經喺IG上面出Post澄清，佢話對方其實係一個男仔，仲話自己有好多朋友都係長頭髮添！

魔童真係好靚仔：