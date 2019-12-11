【入住請敲門4】沖繩CP值極高酒店　港人夫婦曾燒炭自殺

《入住請敲門》今集將會去到沖繩最大規模嘅臨海度假酒店，話說呢間酒店房價約為6百元左右有交易，喺網上評價極高，但當中亦不乏「房間較舊」的評語。

面對無敵大海景，加上房價唔算貴，呢間酒店嘅CP值極高。(網上圖片)

不過，早年有港人夫婦喺入住呢間酒店後燒炭自殺，有指女死者涉嫌沉迷投資，不惜借股壇大師張士佳高徒名義，向朋友和教友集資，甚至疑盜用別人資料借錢，懷疑因投資「爆煲」走投無路，加上警方上門調查，最後畏罪自殺，涉及金額逾300萬元。而Anson今晚入住酒店後，進行「都市傳說」以糖果招惹BB靈體時，不停聽到露台有「咯咯聲」，由於佢入住嘅層數係8樓，所以工作人員就算要玩佢，都應該無可能會爬到咁高……

三位主持入住不同層數，而九樓正正係當年港人燒炭自殺層數。

客房平均6百元左右,又真係幾抵……(網上圖片)

另外，亦有網民曾在討論區上分享入住呢間酒店嘅怪事，該名網友透露同行友人喺深夜時份，突然雙眼充血，並以英文問：「你喺邊個」繼而撲向對方，其後友人遭到制服，但送院期間不停掙扎及大叫自己名字。直到回復清醒後，友人對於自己喺房間嘅舉動完全無印象，只係記得有個好惡嘅男人……