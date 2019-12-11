【萬千星輝頒獎禮】林凱恩未獲獎台上先爆喊：對我嚟講係夢想成真

林凱恩（Iris）今日（11/12）到將軍澳電視廣播城出席無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2019》提名名單公布活動，Iris憑《愛·回家之開心速遞》Bonnie一角，獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」兩項大獎，上台拉票時，Iris已經忍不住激動流淚，事後她解釋：「聽到有兩個提名已經好激動喊出嚟，冇諗過可以以個人名義出現喺呢個台。一個咁平凡嘅女仔，好多謝TVB呢個家庭畀咁多嘢我，同埋好多前輩睇住我。」

Iris上到台，未發言時已經爆喊。（陳順禎攝）

Iris事前並不自己知道獲提名：「真係冇諗過，對我嚟講已經係bonus，夢想成真。我隻手一路震緊，我仲未相信係事實。」未獲獎便哭成淚人，Iris不怕被人批評造作：「一直我都係用傻更更形象出現，想同支持我嘅人分享呢種喜悅。想畀大家知道林凱恩有呢種肯定。」作為新人便獲兩大獎項的提名，Iris否認上位：「從來都冇呢種感覺，自己仲有好多嘢要學習，我好享受拍攝嘅過程。好多好嘅前輩、台前幕後令我更加進步。冇話上唔上位，希望觀眾見到我嘅進步。當初希望用笑容改變世界，會繼續努力，唔會忘記當初嘅承諾。」Iris期望《愛回家》其他演員都能一同踏上頒獎禮的舞台。