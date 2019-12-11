《萬千星輝頒獎禮》視后成影后級之爭　李施嬅：我都係微電影影后

由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大度》好評不斷，而今天（24日）TVB舉行了《萬千星輝頒獎典禮2019》提名名單發佈會。《金宵大廈》獲多項提名，其中包括「最佳男/女主角」、「最受歡迎男/女角色」、「最佳拍檔」等。獲得多項提名二人笑言總會能得到其中一個，山聰說：「其實拎唔拎獎真係唔緊要，最緊要係《金宵大廈》得到咁多人支持。」

2019年開心的事二人說是《金宵大廈》有這麼好的成績。（陳順禎攝）

接受傳媒訪問時候，李施嬅在旁大爆山聰入行26年，在TVB工作19年，這是他首次提名「最佳男主角」，山聰說：「其實呢個提名得來不易，不過對我嚟講我緊係希望施嬅拎『最佳女主角』先，呢個緊要啲，另外『最佳拍檔』可以等《金宵大廈2》先啦」

不過這次在競逐「最佳女主角」方面，相信競爭相當激烈，因為有兩大影后與施嬅鬥爭，分別是《鐵探》的惠英紅及《多功能老婆》的楊千嬅，施嬅直言：「佢哋做戲真係好好，兩個都影后級人馬，不過我都係一個微電影影后，所以我就真係可能要靠大家投票支持我先得。」

施嬅入行16年，被提名「最佳女主角」很多次，從沒有拿獎，所以山聰非常希望施嬅能奪得。（陳順禎攝）