【萬千星輝】周嘉洛獲四項大獎提名　認受寵若驚：自己實力未夠！

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周嘉洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》獲四項大獎提名。（陳順禎攝）

周嘉洛今日（11/12）到將軍澳電視廣播城出席無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2019》提名名單公布活動，嘉洛獲提名「最受歡迎電視男角色」、「最佳男配角」、「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視拍檔」四項大獎，他表現興奮：「受寵若驚，自己實力未足夠，嚟緊日子要更加努力，唔好辜負大家嘅期望。」

嘉洛謙虛表示對獲獎信心不大：「係一種肯定，唔只對我、對《開心速遞》團隊，台前幕後每個人嘅肯定。仲要多謝香港觀眾對我哋嘅支持，我絕對會繼續畀心機做。」

嘉洛謙虛話提名係靠大家嘅努力，單靠自己一個唔會成事。（陳順禎攝）

嘉洛今年的成績突飛猛進，除獲得多項提名外，知名度亦大增：「我好Surprise有咁多提名，會好好珍惜，繼續做好，冇藉口啦呢鑊！」嘉洛又大讚劇組與同劇演員不斷進步：「成個劇集不斷進步，演員磨合得愈嚟愈好，出街嘅集數觀眾會更加鍾意。同埋積咗四年嘅觀眾，大家睇《開心速遞》變咗做習慣，亦都邁向緊900集，可能會過千，係一個歷史。」

《開心速遞》即將一星期播七集，開廠時間隨之而變多，嘉洛說好難接拍其他劇集：「拍《開心速遞》嘅時間愈嚟愈多，有工開係好開心，對其他劇集冇特別慾求。呢套劇緊貼時事，有好新鮮嘅題材，所以未有厭倦，暫時都未想感受下其他角色。（寧願放棄拍啲大劇集？）唔想用放棄去形容每個機會，隨緣啦，好配合天時地利人和。」

周嘉洛真心Chok：