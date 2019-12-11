【娛樂大家】李佳芯自認老實玩狼人殺唔叻：交畀演技好嘅人！

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諾懿、Ali企埋一齊就開始互窒，場面搞笑。（陳順禎攝）

李佳芯（Ali）和黎諾懿今晚（11/12）到將軍澳電視廣播城為無綫（TVB）綜藝節目《娛樂大家》錄影最後一集，他們都對節目大感不捨，諾懿說：「希望阿姐（汪明荃）可以快啲有更好嘅節目畀大家睇。」

今集的錄影包含兩個遊戲──「狼人宮廷版」和「Chit Chat」，諾懿笑言：「叻嘅人就玩狼人殺，唔叻嘅就玩Chit Chat。（玩狼人殺叻唔叻？）梗係叻啦！我係玩到會俾人知咩功能。我太太成日話，我講大話佢會知，所以係有啲失敗。其實高Ling（高海寧）都會知我講大話，可能我個人太誠實。」

Ali話自己係外冷內熱嘅人，諾懿話佢得一兩秒時間係外冷。（陳順禎攝）

Ali不敢挑戰玩「狼人殺」，自薦參與「Chit Chat」環節：「我冇咩腦筋，同埋我個人好老實，除咗講事實，都唔知講咩好，所以講大話嘅遊戲要交畀演技好嘅人。Chit Chat簡單啲，但我都成日輸，好易一嚟到就自爆，我預知力太好。」