謝和弦直認出軌網紅主播　誓與孕妻離婚：她想用小孩綁住我

謝和弦承認出軌直播網紅，並證實婚變。（Instagram@chord0415）

台灣歌手謝和弦本月5日晚上被老婆Keanna檢舉吸毒而被捕，其後以3萬元（台幣）保釋。有網友發現謝和弦喺被捕前夕，與直播主網紅莉婭（陳莉涵）於北投溫泉飯店過夜，更上載唱歌影片，並發文表示：「比起開小巨蛋演唱會，我比較喜翻（歡）開個房間。」疑似出軌。

謝和弦經歷躁鬱症、食大麻，Keanna一直都陪伴在身邊，最後在2016年謝和弦決定把她娶回家。（chord0415@Instagram）

謝和弦曾多次為老婆寫歌，上月一同出席活動時，更情深表示「跟了我這麼久，不會丟下妳的」，狀似恩愛。但就喺謝和弦保釋後，他曾在Facebook發文：「謝謝妳愛我，但我比較愛大麻。」並將狀態改為「單身」，對於婚姻狀態，謝和弦接受台灣媒體訪問時，透露準備與懷孕嘅Keanna離婚：「婚我是一定會離的，一定會離」並表示不諒解老婆舉報一事，目前與Keanna分居中的他，指上月得知老婆懷孕，「她會給我壓力，想用小孩綁住我。」

謝和弦被捕前一晚在北投的溫泉飯店裡過夜。（謝和弦Facebook截圖）

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問到與直播主莉婭（Liya）的關係，謝和弦直認「我就是愛她，我對每個女生都很公平，我從以前到現在，就不只一個女朋友。」並大讚Liya「很乖、很聽話，會陪我唱歌，就算我不說話，也會默默待在我旁邊，還會將我的衣服摺好、行李整理好。」對於出軌一事，謝和弦似乎並不認為有錯，指自己連大麻都食，唔會擔心有咩罪。「我是沒有明天的人。」

對於謝和弦認愛一事，Liya似乎事前並不知情。（IG@liyacheee)

不過，喺謝和弦認愛Liya後，Liya於個人IG上除了表示「全世界此刻最傻眼的是我」之外，又發文表示：「這大概又成了一個笑話，那麼我就不戳破各位了喔。謝謝關心與厚愛～依舊是 工作辛苦」疑似否認自己係小三，但即時遭到網友攻擊，留言表示「敢做這種事情 不敢面對」、「不知羞恥」

