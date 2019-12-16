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MC唱功獲評判同網民大讚。（資料圖片）

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》於今晚（15/12）在將軍澳邵氏影城舉行總決賽，結果一直被視為大熱的28號張天賦（MC）奪亞軍。作為自由工作者，MC除了經常busking外，更會到不同餐廳擔任駐唱歌手，有傳餐廳更因MC知名度大增而加價。在IG、YouTube上都會看到MC表演的片段，他唔只唱廣東歌了得，連英文歌、國語歌都駕馭到，好多網民都留言大讚，奪冠可謂實至名歸。

唱歌獲評判、網民激讚，但MC接受《香港01》記者訪問時話自己未曾學過唱歌：「比賽完之後應該會搵返個老師增添唱歌技巧。（之後仲會唔會busking？）目前都比較忙，可能未有時間。」

MC參賽前經常busking，唔知佢幾時會再表演呢？(YouTube截圖@以父之名tinfu mc)

《全民造星II》令MC由素人變成眾人焦點，當中必定有得有失。最令MC感觸的，必定是患病的爸爸在比賽期間離世，他曾接受《香港01》訪問時亦忍不住眼濕濕：「最唔開心嘅係，會少咗好多時間陪佢（爸爸），因為要練習，或者可能已經好攰，會損失咗好多同佢相處嘅時間，特別係佢喺呢個咁艱難嘅時間，都未必可以陪到佢。（佢之前有冇鼓勵你？）其實我爹哋好鼓勵我，即使佢好辛苦佢都會同我講佢搞得掂，多謝佢支持。」MC如今得亞軍，相信必定是送給爸爸最好的禮物：「希望同已過身嘅daddy分享，我估佢一定收到，而家想去個旅行放鬆下。」

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