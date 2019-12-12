【多圖】DJ SURA犀利過DJ Soda　外貌甜美可人又有音樂才華

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講起靚女DJ，除了香港代表洛兒（Lokyii）之外，相信大家第一時間都會想起韓國的DJ Soda。（Instagram/@lok_lokyii、Instagram/@deejaysoda）

講起靚女DJ，除了香港代表洛兒（Lokyii）之外，相信大家第一時間都會想起韓國的DJ Soda，但有「韓國第二女DJ」之稱的DJ SURA（黃素熙）也不容忽視！愈來愈紅的DJ SURA雖然靠着甜美外貌和養眼身材而爆紅，但其實她的實力亦非常值得留意，上年便已經榮獲「世界百大女DJ」的33名，又亦經常獲邀到各大夜店演出，打碟經驗相當豐富。

除了自家製作的歌曲、MV，DJ SURA亦曾經為人氣女團BLACKPINK大熱作《DU DDU DU DDU》混音，甚有音樂才華。另外，在Instagram有41萬追隨者的她亦非常識做，經常向粉絲大派福利。

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