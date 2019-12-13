吳浩康發文悼念舊情　崔碧珈踩場串前男友：你想扮上進？

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崔碧珈吳浩康拍拖不足一年就分手。（IG：@ngdeep，anitachui）

崔碧珈（Anita）同吳浩康（Deep）拍拖不足一年宣告分手，加上男方一日前先曬恩愛，峰迴路轉令外界相當錯愕。Deep喺IG留言指自己「放了太多時間於工作而忽略了你，亦自知有不足，而不配為你的男朋友」點知呢個留言觸動Anita不滿，踩場留言串前男友「你想扮上進？」

Anita 十二號晚上留言暗示情變（IG：anitachui）

Deep喺13號早上約9時，於IG正式宣布戀情畫上句號：「喺呢段時間裡面，可能我未能夠盡一個好男朋友的本分，因為我放了太多時間於工作而忽略了你，亦自知有不足，而不配為你的男朋友……希望日後我有能力的時候，可以有緣和你再一起走，照顧好你，我衷心祝福你。」字裡行間充滿不捨之情。

Deep 十三號早上承認分手。（IG：@ngdeep）

就咁睇二人似乎因了解而分開，點知Deep發文不足四小時，Anita居然踩場，一連6個留言串爆舊愛：「你想扮上進？講得咁漂亮，多謝你繼續說謊，我哋之間從來唔係因為工作，我哋都同居一年，亦唔係能力，唔好感恩，大話精，睜開眼睛説謊，你幾時有放好多心機係工作？」火藥味甚濃，睇嚟佢哋分手應該分得不大愉快。