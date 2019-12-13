花心王吳浩康傷盡前度心　曾被爆背鍾舒漫跟6女子密會

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吳浩康可能係娛樂圈中宣佈分手次數最多嘅藝人。(IG圖片)

吳浩康出道多年，戰績最彪炳嘅一定係佢嘅情史而非歌唱事業，除數之不盡嘅𡃁模之外，視后胡定欣、攣都拗返直嘅莊思敏都曾經同吳浩康有過一段情，不過，最經典嘅一定係背住未婚妻鍾舒漫，喺一個月內連追六個女仔……

胡定欣當年對吳浩康不離不棄，可惜最後因男方劈腿收場。（VCG）

胡定欣99年參加《全球華人新秀歌唱大賽》時與同係參賽耆嘅吳浩康認識，二人之後秘密拍拖，直到04年公開戀情，雖然當年嘅吳浩康有藏毒同打人嘅前科，但胡定欣一直對佢不離不棄，直到06年吳浩康因搭上莊思敏而令戀情告終。

莊思敏早年曾在書中暗指吳浩康係佢首位男性戀人，並提到兩人親熱前，對方以「試咗唔得至推開我」鼓勵佢接受男性。（VCG)

曾自爆係les（女同性戀）的莊思敏，08年突然戀上吳浩康，為配合莊思敏拿督女嘅身份，拍拖期間，吳浩康積極教打拳又做保險，努力儲錢結婚。可惜喺2011年，莊思敏宣告分手，並強調唔關與第三者無關。其後除有報導指指係因為同吳浩康沉迷藥物有關之外，亦有指零收入嘅吳浩康需要女友幫手還卡數，事後莊思敏承認曾借錢予吳浩康。

吳浩康於2013年與同公司嘅鍾舒漫拍拖，經常以情侶檔出席活動，吳浩康為了尊重女友信仰，更收心養性並戒煙戒酒，改為玩買餸玩煮飯仔，不過就喺二人去到談婚論嫁嘅階段時，吳浩康被發現一個月內先後與6名女子密會，當中更與富貴模Yvette於街頭拖手激吻。喺有圖有真相嘅情況下，鍾舒漫心傷透宣佈分。

莊思敏曾透露自己與胡定欣在將軍澳電視廣播城同Lift時，遭對方辱罵「你都係着我舊鞋咋，八婆」。（IG@jacquelinchng）

儘管鍾舒漫被吳浩康hurt爆，但分手後竟然可以做返朋友。（IG圖片)

喺背負著「世紀賤男」嘅情況下，吳浩康繼續有女埋身，2016年搭上酒樓太子女李昭南（Michelle），惟拍拖兩年宣佈分手，男方於網上發文表示依佞不捨，不過一年都唔夠，就已經戀上崔碧珈。「不捨」、「道歉」對於吳浩康嚟講，如同打招呼一樣，講完唔需要負任何責任。

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