【多圖】李千那罕有po泳衣照　網民暴動：又會唱又會演還這麼辣

35歲台灣女歌手兼演員李千那憑歌唱比賽《超級星光大道》出道，早前在金馬獎頒獎典禮的開場表演更驚艷全場。唱而優則演的李千那近日罕有在IG po出性感比基尼泳衣照。李千那穿上黑色三點式泳衣站在泳池旁，轉身的背面相大曬纖腰同修長美腿，身型fit爆，完全是零贅肉。

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李千那身穿黑色bikini浸在泳池中，罕有po出泳衣照。（IG/ @n_a_n_a_l_e_e ）

今次千那po出泳衣照，其實是想分享近來克服怕水的恐懼，她留言：「常常因為拍戲要下水，我真的是崩潰到極致。我也知道還是會有一天需要拍到這樣的戲，甚至角色也許是一個游泳健將或是衝浪者，所以不時會想讓自己去嘗試自己害怕的事。人生，就是要不斷的去突破，特別是你最畏懼的事，共勉之～」不過網友的重點似乎都是放在千那的身型上，紛紛留言大讚：「又會唱又會演還這麼辣。」、「第一次看到千那穿泳裝。」、「身材真的太好了！」

李千那的轉身背影相可以睇到她fit爆的身型。（IG/ @n_a_n_a_l_e_e ）

原來李千那已經是兩個孩子的媽媽，保持窈窕身型的秘訣是每天運動至少半小時，例如去健身室跑步，睡前也會抬腿和拉筋。而飲食方面，千那會盡量避開甜食和油炸食物，最重要是多喝水。

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