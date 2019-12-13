楊明曹永廉李嘉秘密撐警相流出　與江Sir合照感謝警員勞苦功高

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楊明、曹永廉等一班藝人疑似到警察總部為警員打氣。（Facebook）

「反修例」風波仍然持續，不少圈中人亦對事件有所表態，好像王宗堯、阮民安等便是公認的「黃絲」。當然，持相反立場的亦不是小眾，更有很多藝人認為警方應該嚴正執法，支持警方行動。今日（13/12）便有一張疑似眾藝人到警察總部為警察打氣的相片在網上廣傳。相片中，楊明、莊思明、莊思華、李嘉、劉俐、姚瑩瑩、曹永廉、李霖恩、朱滙林等一班藝人，便與經常在警方記者會電視直播中出現的謝振中總警司、江永祥高級警司等合照，一班藝人更拉起一張寫上「致PPRB各位勞苦功高的警務人員」字句的橫額。最值得留意是，黃宗澤舊愛朱庭萱在Facebook上留言：「Please deleted and don’t forward out!!!」、「醒啲好唔好呀！人哋嚟支持你哋害死人」，極力叫其他網民不要廣傳相片。《香港01》記者致電楊明、莊思明和曹永廉詢問當日詳細情況，惟三人均未有接聽。

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