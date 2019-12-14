【全民造星II】總決賽如箭在弦　MIRROR最想招攬呢3位加入組合？

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》將在明天（15日）舉行總決賽，作為師兄的MIRROR就給予十強一些貼士，隊長Lokman說：「平常心真係好緊要，我覺得去到十強大家都有力量去爭奪冠軍，所以唔好去諗名次，而係諗點樣去散發魅力。」他續言：「勝負唔係喺個台到，而係要望遠啲，後面條路仲有好長。」Anson Kong提示說：「今晚真係要好好休息，養精蓄銳聽日就會有好表現。」Ian說：「比賽前唔好食辣。」姜濤貫徹愛美的風格：「今晚唔好食碳水化合物、高鹽份嘅嘢，如果唔係聽日會水腫。」

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MIRROR將在《全民造星II》的總決賽首次演出《Reflection》的舞台版，既考驗唱功，舞蹈上的難度亦有所提升，鏡粉們可以期待一下。（葉兆康攝）

談到本季《全民造星》 的參賽者們日後有機會加入MIRROR，問到他們最想招攬哪一位十強參賽者， 隊長Lokman說：「我揀JJ（范卓言），佢又跳得又唱得，兩個分數都攞得到，投票又應該唔會太差，所以睇好佢。」Anson Kong說：「我覺得Phoebus（吳啟洋）都好適合，佢無論係外貌唱歌跳舞綜合實力都好偶像，係比較適合加入MIRROR。」上屆冠軍姜濤就看好Oscar（李祉均）：「Oscar嘅表演通常都好有藝術性，所以好期待佢嘅舞台。」Ian認同道：「Oscar嘅表演真係好好睇，好吸引人一直望住佢，可能簡簡單單一個舉手已經幾好睇。」

為慶祝MIRROR成軍一周年，日前設立了扭蛋機予鏡粉們抽取成員們精心準備的小禮品，據知反應尤為熱烈，隊長Lokman據知暫時沒有加推的意向，粉絲們要把握機會了。（葉兆康攝）

近日「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強」結果出爐，MIRROR的《Reflection》、姜濤的《一號種籽》、Ian陳卓賢的《另一個諾貝爾》均有入圍，勝算頗大，Ian說：「如果三首歌揀一隻當然係《Reflection》，因為MIRROR係一個團隊，冇乜個人主義，所以唔會話希望個人單曲可以攞獎，都係團隊行先，12個人嘅力量加埋，齊心嘅機會大啲。」《Reflection》對MIRROR亦別具意義，算是出道一年的一個小總結。

Ian得悉他們的即影即有照片被炒賣至四位數字，表示既震驚又心疼：「炒賣呢個行為唔係太值得讚賞。」（葉兆康攝）

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