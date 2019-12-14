【全民造星II】決賽夜唱將大比拼　MC：期望自己可以頂住壓力

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》將在明天（15日）舉行總決賽，四位唱將Justin （陳樂）、Mike（曾彼特）、MC（張天賦）、Hugo（丘凱雄）接受訪問時問到準備了什麼秘密武器，MC說：「其實我冇乜特別武器，坦白講我承認自己準備得唔夠，希望聽日可以順順利利。」Hugo笑言自己的秘密武器是打底褲：「因為呢度真係好凍，保持身體健康就係唯一武器，其餘嘅武器聽日睇直播就會知。」Mike說：「大家都冇見過我喺節目裏面玩樂器，今次亦會唱自己比較擅長嘅Band Sound。」Justin說：「秘密武器都係節目裡面冇咩展示過嘅，我都係玩好多樂器，至於玩咩大家聽日就期待下啦。」

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四位唱將笑言要以舞蹈一決高下 。（葉兆康攝）

Justin謙虛地說不承認自己是一個唱將，他又說近來特意找老師學習唱歌。（葉兆康攝）

Mike認為在比賽中找到了同類人，彼此是惺惺相惜的關係，他們之間不太有要競技的感覺。（葉兆康攝）

人氣甚高的MC（張天賦）一直被視為奪冠的大熱人選，他坦言壓力很大：「因為呢個月對我嚟講係對我最大打擊、發生最多事、最複雜嘅一個月，人生中最複雜嘅一個月，咁啱又撞正係比賽期間，所以會有好多無形嘅壓力，多少對比賽會有影響，老土啲講句唯有將壓力轉化成動力，期望自己可以頂住呢啲壓力，先至可以成為王，盡力啦。」他又以正面態度面對：「今次未必令觀眾好驚艷，但暫時未係句號，希望可以喺其他舞台或者渠道畀到大家睇。」