【全民造星II】Oscar、JJ拍宣傳片獲好評　想搵埋佢拍綜藝節目？

ViuTV年度大型選秀節目《全民造星II》將在明天（15日）舉行總決賽，問到準備了什麼秘密武器，JJ（范卓言）說：「我哋邊疆兄弟創作咗首歌，放咗好多心聲喺歌詞入面。」Oscar（李祉均）說：「我準備咗一個句號，呢兩個表演囊括咗呢半年嚟嘅經歷，當係一個紀念品。」談到比賽結束後的計劃，Oscar希望在比賽完結後也可以繼續做表演，向更大的舞台進發；JJ則認為參加比賽後自己的初衷改變了不少，在這裏認識了很多朋友，希望能用自己的作品令大家認識范卓言。

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

面對監製花姐的讚賞，他們顯得有點無所適從，皆因花姐很少直接稱讚他們，同時亦對這份欣賞表示感恩。（葉兆康攝）

面對監製花姐的讚賞，他們顯得有點無所適從，皆因花姐很少直接稱讚他們，同時亦對這份欣賞表示感恩。（葉兆康攝）

談到二人一起拍攝十強宣傳片，原來是JJ主動提出： 「我問有冇啲題材可以一齊拍，我自己一個咁悶；咁啱我又撞咗車，佢又有架車，喺架車到好似清談節目咁。」Oscar補充道：「一齊玩下，輕鬆啲！」不少觀眾很喜歡二人之間的化學反應，問到比賽完結後會否有額外的合作，Oscar說：「有觀眾希望我哋合唱《芳華絕代》，亦有人提出希望我同MIRROR成員Lokman或者Tiger合作，JJ其實排喺好後。」

Oscar認為JJ在表演上比較Freeflow，而自己則比較有計劃；若然二人合作，Oscar會有很多火花，但他相信過程是會有趣的。（葉兆康攝）

點擊睇埋其他10強參賽者：