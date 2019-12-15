《超級巨聲》陳康健捱足十年　為理想終離開TVB：感恩但唔會眷戀

參加無綫（TVB）歌唱比賽《超級巨聲》而入行的陳康健，唱功非常了得，當年更有「港版曹格」之稱。可惜加入TVB後一直未有發揮機會，亦鮮有在劇集裡看到他的身影。陳康健近日在社交平台上宣布離巢，結束與TVB十年的賓主關係：「人生有幾多個10年？10年的人生經驗是一個里程碑，十年有苦有樂，有酸有甜..從今日起這個里程碑應該要終結，要開始新的一頁，不錯，我要離開tvb了，感激有超級巨聲，感激一切給我的經歷...下個里程碑，希望仍然走（有）你地（哋）陪我走得更美（遠）！」

聖誕就到，準備好禮物未？投【01最賞睇娛樂大獎】，有大把禮物抽喎！超過70萬元豐富獎品，包括旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒，仲可以有01積分換唔同禮品！

陳康健在Facbook宣布離巢。（陳康健Facebook截圖）

與TVB十年的合作關係，陳康健接受《香港01》記者訪問時解釋離開原因，更表示這段時間十分感謝公司︰「真係好感恩，《超級巨聲》嗰時幫到我好多。我感恩但又唔會眷戀，始終我係一個歌手，但變咗做藝員。我IgG4（罕見免疫系統疾病）令我入唔到劇組，都好驚累到人，咁好似冇咩意義，唱歌又排唔到我。同埋對拍劇，我冇野心。但唱歌我有！」

康健真係好鍾意唱歌，成日表演。（IG/ @oilchan329）

離開TVB並沒有為康健的生活帶來負擔：「我一路都係教唱歌，又有去busking同出騷，收入主要靠呢啲。（有咩去向？）會keep住教唱歌，暫時未知有咩打算，好希望有地方容納我嘅歌聲，會自己努力畀成績人睇。」康健患上罕見免疫系統疾病，身體器官會受到免疫系統攻擊而纖維化或增生腫瘤，使器官功能受損，康健直言未來會將身體放第一位：「我幾享受人生同過程，相信自己會好返。睇得好輕，要計自己體力可以做到幾多，係對大家的交代。」