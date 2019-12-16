傳陳國強辭任TVB董事局主席　空難死過翻生萌生去意

有傳TVB將有重大變動﹗電視廣播有限公司主席，有「殼王」之稱嘅陳國強，傳出有意出售手上持有嘅TVB所有股權，並將辭去無綫董事局主席一職，最快明年一月卸任。

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有傳入主TVB近九年的「殼王」陳國強，有意將股權悉數出售（資料圖片）

入主TVB後，每年台慶都會見到陳國強出席（資料圖片）

陳國強於2011年初，與佢為首嘅財團以86億港元，買入邵氏兄弟持有嘅26%電視廣播股份，並獲委任為TVB非執行董事，正式入主TVB。並於2015年元旦接替退休嘅梁乃鵬，出任董事局主席及行政委員會主席。陳國強為人非常低調，因以買賣殼股起家，故有「殼王」之稱。

消息指，陳國強（中）正與TVB實際大股東、公司副主席「中國梅鐸」黎瑞剛取得共識後，便會宣佈辭任（資料圖片）

據報道指，入主TVB近九年嘅陳國強，疑因「中國梅鐸」黎瑞剛2015年加入後，董事局內部分岐漸大，加上陳國強兩年前於挪威遇空難死過翻生，令佢無心戀戰希望退休，而佢一手引入嘅台灣女首富王雪紅，亦會齊齊沽貨離場。無綫行政總裁李寶安回覆傳媒未有否認，並表示如有任何變動，上市公司自有公告。