無綫行政總裁李寶安發內部通告　預告TVB裁員：約一成人受影響

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

傳李寶安向部份員工發內部通告。（資料圖片）

繼今日（16/12）無綫傳出行政主席陳國強請辭、並裁員過千名的消息之後，較早時間又再一封由電視廣播有限公司事集團行政總裁李寶安發出的內部員工通告流出，通告內指「裁員過千名」的消息並不正確，並表示將會有10%員工（全公司3500員工，不包括藝員）會受到裁員影響到，將於年底公布，並承諾會按法例作出賠償包括代通知金等，同時亦發放特別酬金，又稱不受影響的員工能領取半個月的薪金作為2019年的「酌情花紅」。

通告上亦指近半年有更多觀眾「留在家中」，所以令《牛下女高音》、《金宵大廈》、《解決師》等收視有所提升，尤其無綫新聞更覺明顯，本港OTT服務亦已有900萬終端登記用戶。而面對香港「不明朗」的情況下，通知上亦表示會向大灣區展，並擴大營運設施及資源投放。

而就陳國強請辭一事，香港傳媒《明報》財經向陳國強查詢，他回應謂：「未到時候，到時候便會講，退休件事全公司都知，唔關其他嘢事。」

內部通告打錯「《今宵大廈》」：