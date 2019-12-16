【全民造星II】師兄MIRROR擔任嘉賓　姜濤貼中Phoebus封王

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》決賽於周日（15日）完滿結束，三甲出爐，冠軍由Phoebus（吳啟洋）以大熱姿態勝出。身為師兄的MIRROR在比賽後接受《香港01》訪問，Jer（柳應廷）表示覺得很熱血：「我哋見返十強嘅參賽者，佢哋好認真喺後台準備自己集中精神嗰個樣，上年我冇十強，但我去後台嘅時候，見到大家好緊張喺度預備嗰個心情，好似重返舊地咁樣。」Stanley（邱士縉）就笑言重返舊地，在後台想起的是在不同角落睡着過的畫面，非常有趣。

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MIRROR以師兄身分出席《全民造星II》。（陳志嵐攝）

MIRROR首次演唱他們的新歌《Reflection》。（陳志嵐攝）

Anson Kong（江熚生）表示下午見到十強參賽者時，也有跟他們打打氣，希望他們放輕鬆！昨晚最後奪得冠軍的Phoebus曾多次被上屆冠軍姜濤稱讚，成功「貼中」後，姜濤說了一句：「Yes！」被問到他是否姜濤的接班人，大家都連聲否認，笑言姜濤未有被人接班的需要，Alton（王智德）這時說：「（姜濤）冇人可以代替的！」

上屆冠軍姜濤（中）大讚冠軍Phoebus表現好好。（陳志嵐攝）

對於Phoebus的表現，姜濤大讚對方表現好：「好好，好穩定！其實前一晚我都有send訊息畀佢，最緊要係做一個令自己都唔後悔嘅表演，攞唔攞冠軍呢個心態上，其實佢自己都好放鬆。」至於外界有聲音表示Phoebus和姜濤的路線相似，他說：「其實《全民造星》就係揀偶像吖嘛，偶像都有歸於某一類，可能咁啱大家都係唱跳咁樣啫，所以希望有更加多唔同類型嘅人出現。」

Phoebus被姜濤「貼中」！（陳志嵐攝）