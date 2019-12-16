【全民造星II】總決賽收視出爐　第三回合大戰最多觀眾收睇

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經過8個月的訓練和比賽，《全民造星II》最終由吳啟洋（Phoebus）榮獲總冠軍。（陳志嵐攝）

ViuTV重量級綜藝節目《全民造星II》，周日（15/12）晚在將軍澳邵氏影城舉行總決賽，「終極十強」── Phoebus（吳啟洋）、Oscar Li（李祉均）、Mike（曾比特）、MC（張天賦）、Tank（梁德忠）、JJ（范卓言）、Brian（阮頌揚）、George（歐鎮灝）、Hugo（丘凱雄）、Justin（陳樂）爭奪冠軍寶座，結果由曾獲姜濤點名力讚的賽前大熱「免費巴士」Phoebus，以總分19分（評判與民選得分各佔50%）成為今屆第一名，第二名則是另一位賽前大熱MC，至於Oscar則得第三名。

受惠於強勁的「花姐旋風」，由她監製的《全民造星II》自9月底播出以來，在網上都獲得不俗人氣，到底總決賽的收視如何？依照記者收到的收視報告，由節目直播到結束，亦即晚上8時半開始至晚上11時，99台的平均收視點數介乎3點至3.2點，而最高更有3.6點，這個數字分別出現在第一回合和第三回合對戰，亦即有最多23.4萬人收看直播，留意網上平台瀏覽數字尚未計算在內。據知去年《造星》決賽，收視雖然只得3點，但團隊中有人不違言喜出望外：「呢個數字真係完全超出預期！」一年後的決賽收視略有增幅，加上MIRROR和ERROR出道後，外界評界不俗，而且吸金力強勁，ViuTV高層絕對飲得杯落。

《全民造星II》十強大戰周日晚在將軍澳邵氏影城舉行。（陳志嵐攝）

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