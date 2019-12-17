台灣辣模翁子涵再被揭黑歷史　「完美女神」原來有人「贊助」？

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台灣辣模翁子涵早前因為「連千毅事件」令知名度大幅提升，但卻接二連三的黑歷史，先有傳她吸毒，再有指是「假千金」兼虛報學歷，早前更有台灣媒體稱她涉及賣淫，甚至稱她已惹怒當地淫窟組織所以被封殺。不過翁子涵仍未有正式公開回應種種是非，而且心情也未受影響，近日更遠赴上海參加「亞洲小姐」選美。

黑歷史再被揭

其實翁子涵早在8月在台灣賽區參選過「第31屆亞洲小姐2019」，除了獲得「網路票選最佳人氣獎」之外，更獲封為「完美女神」。不過近日卻有台灣傳媒爆料，稱子涵之所以能夠獲獎是靠一位名為「MICHAEL WANG」的人「贊助」了100萬台幣（約港幣25.8萬），惟知情人士並沒有說明對方是基於什麼理由和關係去資助子涵，引發觀眾和網民的無數遐想。至於子涵今次跨岸到上海參加選美，若能夠脫穎而出，子涵即可以到亞視培訓，若能躋身大中華區的決賽，更可以取得亞視的經理人合約。

周子涵到底係咪實至名歸呢？：