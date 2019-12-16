【收視滯後報告】《東華》收視慘淡　三線劇齊升唔代表冇隱憂

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月2日至12月8日。這次的收視報告可以說是平平無奇，唯一比較特別的是，星期六晚播放的《善心滿東華2019》只有16.1點，而另外三線劇則平均地上升了一點點。

三線劇《愛•回家之開心速遞》、《鳳弈》和《多功能老婆》分別錄得25.7點、18.1點和26.2點，都是自己正常的水平，不過都比上星期高了一點點，正如李寶安所講，可能這半年的確多了人在家中看電視。

《多功能老婆》表現算不錯，但不突出。（劇照）

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不過，收視高了是否代表質素也高了？這卻是未必，事關這三套劇的收視其實放在TVB近年高峰位劇集，絕對不是好的數字，尤其是《鳳弈》直情會隨時打破近十年最低紀錄，所以今次三線劇齊齊回升的現象，對TVB來說並不是甚麼值得慶賀的事。

《鳳弈》真係慘不忍睹。（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.7點，最高收視周四(05日)晚27.8點。《鳳弈》周一至五平均18.1點，最高收視周二、四(3、5日)晚18.9點。

《多功能老婆》周一至五平均26.2點，最高收視周四(05日)晚27.0點。《律政新人王》周一至五平均5.1點，最高收視周五(06日)晚5.7點。

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