【 打天下】親身上陣壓力大　談善言差點打歪鼻：好痛都要忍住

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阿談拍攝《打天下》劇集，打到周身瘀傷，並謂越打越過癮。（梁碧玲攝）

談善言（阿談）今日（16/12）現身尖沙咀出席ViuTV新劇《打天下》煞科宴。阿談透露拍打戲打到周身傷，直指棠哥（監製歐錦棠）要求高：「佢對武打要求高係人都知，佢喺現場我真係好大壓力，怕做唔到佢嘅要求，不過有壓力先會逼自己去完成，先會學習成長，宜家完成咗就好似考咗張成績表咁，對下一次拍嘅時候，自己都會有好大信心。」

阿談直言監製歐錦棠對每次拍攝動作對打場面都要求甚高，為他們帶來壓力，左邊為她的拍檔黃溢濠。（梁碧玲攝）

阿談雖然打到周身瘀傷，但並未因此而害怕，反而越打越上癮，有意向動作演員之路邁進：「試過有場對打戲，被對方一個直拳打中個鼻，當時都好痛但都要忍住，事後我問個化妝師我個鼻有冇歪咗，嗰下係有啲擔心，不過其實自己一直對打呢方面都好有興趣，因為對自己嘅運動細胞都Ok嘅，直至到呢套劇阿棠哥咁有信心搵我做，拍出嚟嘅效果佢又好滿意，亦滿足到我自己，所以希望日後可以接觸唔同嘅武術派系，嘗試係動作演員方面發展。」