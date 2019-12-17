蔡依林轉發影片悼念高以翔： sleep well, our angel

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毛加恩為好友高以翔剪輯影片悼念（毛加恩FB）

高以翔11月底於內地錄影節目時不幸猝死，圈中好友大感不捨，好友毛加恩上載影片悼念。曾經喺2009年同高以翔傳出姐弟戀嘅蔡依林，亦有轉發並留言話：「sleep well, our angel.（好好睡，我們的天使）」

蔡依林轉載悼念高以翔影片（蔡依林微博）

蔡依林同高以翔曾經喺2009年爆出姐弟戀，當時Jolin回應話：「我覺得這個是個滿烏龍的緋聞。」表明雙方只是朋友，相隔十年估唔到已經天人永隔。Jolin 16號於微博轉貼分享毛加恩剪輯嘅影片，面對高以翔猝逝，佢有感而發地表示：「學校沒教過我們的事，太多太多太多了。 學校從沒告訴我們愛是什麼，死亡又是什麼，於是多半的時候,我們都感到無助，難受，慌恐，充滿憤怒。」

得知高以翔離世消息，蔡依林都相當愕然婉惜（IG：@jolin_cai）

此外佢亦感謝毛加恩完成影片：「謝謝這部愛的影片，一再提醒我們，愛從不會逝去。也許，我們終將得多談論點死亡。也許，那才是充分讓我們愛得更無懼的理由。 sleep well, our angel.」