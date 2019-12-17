宋仲基確認不續約Blossom娛樂公司　傳轉投IU所屬公司

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韓星宋仲基與所屬經紀公司Blossom娛樂的合約將於月底到期，Blossom娛樂今發聲明表示:「宋仲基在12月底合約就到期並做下不續約的決定。」宋仲基將與原公司分道揚鑣，他的未來動向備受關注。

宋仲基於2013年與Blossom簽約，而該公司是由宋仲基新人時期的經理人所設立，宋仲基一直作為Blossom的主力演員活動，同門有男星車太鉉、朴寶劍等。 (香港01攝）

宋仲基離開舊公司，外界有很多揣測，有消息傳出他將與IU所屬的經紀公司Kakao M簽約，不過該公司相關人士否認傳聞。另外更有宋仲基將自立門戶的說法，雖然未來動向尚不明確，但消息一出，仍引來大批粉絲留言表示「不管去哪都支持你，繼續走花路吧。」目前宋仲基還沒有出來回應自己的未來動向，但是他工作檔期排得滿滿。他現在正拍攝電影《勝利號》，計劃將在明年（2020年）上映，同時也已經確定接演了預計在明年開拍的電影《波哥大》。

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