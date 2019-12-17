韓國瑜保鑣「特勤吳彥祖」網絡爆紅　網民大讚：男生看都覺得帥

台灣總統大選還有不夠1個月就舉行，不過近日最受歡迎的並不是總統候選人，而是經常伴着國民黨韓國瑜出入的特勤人員。隨着大選愈來愈近，韓國瑜亦經常出席造勢活動，而跟隨在後，時刻保護着韓國瑜的特勤人員，因為1米8的身高，還有外型跟吳彥祖有9成相似，而引起網民的熱烈討論，令這位「特勤吳彥祖」火速爆紅，成為「特勤男神」！

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真係好型啊！（圖片來自nsb.gov.tw）

「特勤男神」極速被網民起底，不過因為人低調而搜查不果，而男神的友人就為大家揭開謎底。「特勤吳彥祖」為林政宏，任職警政署保六總隊第一警官隊，警階為兩線一星，並不是大家所認識的軍職人員。林政宏今次參與2020大選的維持治安編組，透過基礎訓練、維安專精訓練及抽籤後，與另外54人組成一隊，執行韓國瑜及張善政的維安任務，而林政宏就被挑選全天候貼身保護韓國瑜。

由於林政宏跟吳彥祖很相似，有人就認為他比較似王陽明，原來早就在警界及特勤圈內人士稱為「特勤吳彥祖」，加上近日經常伴着韓國瑜而出鏡率大增，很快就吸引到網民的目光，不少人在電視上看到林政宏後，紛紛在討論區及社交網上留言表示：「這位特勤男神真是太帥了！」、「有種吳彥祖的感覺！」、「男生看都覺得帥，滿英武的。」

據知，現年34歲的林政宏身高1米8，站在韓國瑜身旁輕易成為焦點。除了外貌和身高取勝，他在各項特勤技能上都出類拔萃，無論是特勤人員經常訓練的八極拳或是射擊精準度都非常出色。每次伴隨韓國瑜出席公開活動，林政宏都非常專業，就連韓國瑜在唱歌令現場人士爆笑時都不為所動，一臉嚴肅地專心觀察四周動態。不過最重要的，就是林政宏現時還是單身，其友人表示林政宏目前都將所有心機和時間放在工作上。

月曆仲有喺沙灘半裸跑步。（圖片來自nsb.gov.tw）

另外，有網民發現到今年國安局推出的月曆中，看到林政宏的蹤影，更有他在沙灘半裸跑步的騷肌照。亦有人搜尋到林政宏的私人Instagram，看到他的簡介上寫上「Anything but ordinary」（絕不平凡），而頭像就是自己的側面黑白照，Follow人數都不是很多，相信他為人非常低調。其實要成為特勤人員，不只擁有超強體能和戰術技巧，還要在八極拳、射擊、游泳等各方面都要通過測試，還要有初級救護員證書（EMT-1），而且每天都要操體能。早年的特勤人主要以軍職，特別是憲兵為主。至於在警大的畢業生亦能進入警官隊開始特勤職涯，或者地方首長出身的老闆將過去慣用的警職隨扈帶入行，隸屬特勤人員組織的人員都趨於多元化。