【潮流日常】李若彤美魔女認證　平民DIY手部唇部磨砂一樣work

明星係咪一定用貴價護膚品？美魔李若彤近日在小紅書分享了兩個超級平民的手部和唇部護理，都是一些在家裏隨手拈來的東西，讓你不用花大錢又隨時隨地都可以在家進行皮膚護理。

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李若彤保養得宜，是公認的美魔女，近日在小紅書分享平民護唇護膚心得。（微博圖片／李若彤）

巿面上有不少唇部和手部磨砂產品，很多成份都不天然，而且添加了不少容易致敏的香料及化學成份，而且不少產品含有微膠粒，對海洋生物有害，最終人類會自食其果，所以非常推薦李若彤的平價天然護膚方法，雖然天然護膚方法有不少人都介紹過，但大家仍會心思思想去買磨砂產品，信任品牌效應，墮入消費陷阱，這次得到美魔女認證，原來不用刻意花錢去買磨砂產品，也同樣有效，而且成份較天然，何樂而不為呢！

唇部磨砂：

只需兩樣在廚房拈來的東西，就可以進行唇部磨砂了！（小紅書截圖／李若彤）

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手部磨砂：

李若彤雙手非常光滑，護手不用使大錢。（小紅書截圖／李若彤）

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