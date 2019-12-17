才子徐緣疑似太太FB揭秘　稱前港姐鍾溥敏是小三：拆散我的家

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因為一篇「美心是什麼？」的文章，作家徐緣近日在網絡的人氣又再次急升，再加上早前他的「首任妻子」在Facebook宣布夫妻緣盡，又再次成為不少網民討論的話題。直至近日，一位疑似是徐緣太太的Facebook用戶「Lily Cheung」又再揭秘，直斥：「Mandy Chung鍾溥敏搭上徐緣Vincent Tsui，拆散了我的家」，其後她再次出Post，再揭80後書法家「青山不墨」「2016年傷害我們嗰個」。此Post即時被網友轉發至「連登」討論區，亦瞬間成為熱門話題，有網友更留言直指：「徐緣真係一鋪清袋。」

「青山不墨」，原名為賴碧琪，是一位80後的書法家；而鍾溥敏（Mandy）曾於2009年參與「香港小姐競選」，躋身決賽後落選，現時34歲，曾於無綫和有線擔任過主持、主播，現為《悶傳媒》的主編，亦與徐緣一起擔任悶電視節目《沉悶偵探社》的主持。近年鍾薄敏並不太活躍幕前，最近的演出作品包括有電影《掃毒2天地對決》及《L風暴》，2015年亦曾經參加由榮泰館（WUnique & Bomber Gym）主辦的「Energy Fight 2015」拳賽，與另一位前港姐沈穎婷對戰。《香港01》記者曾嘗試聯絡徐緣和鍾溥敏，暫時未有回覆。

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青山不墨亦被讚有仙氣：