2019娛樂風雲人物姜濤竟然冇份？　黃心穎高調回港成功再推高人氣

參加ViuTV《全民造星》而成功出道的男團MIRROR成員姜濤，向來人氣超勁，絕對是2019年其中一位吸睛度最高的娛樂風雲人物。（資料圖片）

Google香港，日前公布「2019年度熱門搜尋排名」，有別往年，2019年的「熱爆關鍵字」十大排名不再由劇集稱霸，「連登」、「教育局」、「立場新聞」、「港鐵」、「區議會選舉」和「何君堯」經已佔去榜中6席，其餘4席就是影視界別的關鍵字，《復仇者聯盟》系列（Avengers）最大反派的魁隆（Thanos）排第四，《皓鑭傳》排名第三，是十大之中唯一一套劇集，至於今年4月震驚全港的「安心偷食事件」，男主角許志安排名第六，至於黃心穎則排名第二，緊次「連登」，成為2019年的話題女王。

反觀另一位「人氣王」姜濤，自從他參加ViuTV《全民造星》而成功出道，成為男團MIRROR成員之後，知名度有增無減，每逢有任何商場演出或者拍攝工作，必定引來大批粉絲現身撐場，尖叫聲連連，絕對是2019年其中一位吸睛度最高的娛樂風雲人物。微觀角度，當然會覺得姜濤是Talk of the town，但從Google的熱搜排名結果反映，姜濤似乎仍未衝破「造星同溫層」，以討論度和認知度而言，似乎仍然跟無綫旗下藝人有一段距離，而這個情況，亦出現在《01最賞睇娛樂大獎》的「年度娛樂風雲人物」的投票走勢之上，黃心穎以大熱之態排榜首，許志安與肥媽位列第二第三，反而在投票初期領先的姜濤則三甲不入，似乎黃心穎高調回港，並在記者面前哭成淚人，再次掀起網民討論，成功推高人氣。

自從今年4月傳媒篤爆「安心偷食事件」之後，許志安率先舉行記者會並公開道歉，反而女主角黃心穎一直潛水，往後8個月未有公開露面，直至周六（14/12）早上，她終於回港，甫接受訪問便忍不住流淚。而較早時間，Google公布「2019年熱門搜尋排行榜」，黃心穎在「熱爆關鍵字」榜單上排名第二，成為2019年的「話題女王」。（資料圖片）

香港01主辦《01最賞睇娛樂大獎》邀請全港讀者齊齊投票！

《01最賞睇娛樂大獎》合共設有五個獎項，分別為「最有話題新聞」、「最Sweet新聞」、「最笑爆嘴新聞」、「最強金句」及「年度娛樂風雲人物」，由即日起至12月24日晚上11時59分期間，各位讀者可以進入網站投票，並可瀏覽不同獎項的最新三甲走勢。



投票及抽獎玩法相當簡單，只需跟住以下步驟，即可完成：

1. 投票只限「01會員」參加，用戶如欲投票後參加抽獎，須先綁定手機號碼成為「01會員」；

2. 登入《香港01》舉辦的「01最賞睇娛樂大獎」專頁，投選全部五項大獎；

3. 細讀並同意條款及細則；

4. 按下「確定投票」後，即會詢問用戶會否進行抽獎；

5. 「雙重抽獎」第一重以即抽即中形式進行，用戶按下「參加抽獎」後，會即時知道結果。有關獎品將於得獎後一天內存入用戶之「01會員」賬戶內，用戶可登入「香港01」手機App查收；

6. 「雙重抽獎」第二重，用戶參與第一重抽獎後，會即時進入第二輪抽獎；

7. 第二重抽獎結果將於2020年1月3日於本專頁公布，如用戶獲獎，將獲得專人通知。

一Click即睇《01最賞睇娛樂大獎》五大獎項投票最新走勢（截至2019年12月17傍晚6時）：