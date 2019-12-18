【萬千星輝2019】袁偉豪黃智雯冇得爭獎　只有一個「可能」挽救到

《萬千星輝頒獎典禮2019》已確定於明年1月12日舉行，早前TVB公佈各個獎項的候選名單後，已有不少人開始競猜誰能奪獎，不過有兩人卻有可能提前宣佈無緣獎項。

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

今年分別有份競爭最佳男主角和最佳女主角的袁偉豪和黃智雯，便可能因頒獎禮當日未能到場而大減奪獎的機會，有留意往年頒獎禮的觀眾都知道，TVB很少會頒發獎項給沒有到場的人，當然也有例外的例子，卻是少之有少。

袁偉豪和黃智雯今年頒獎禮隨時空手而回！（資料圖片）

為甚麼兩人會不能到場？因為1月12日晚上他們正在表演舞台劇，日子由1月10到1月19日，連續10的公演絕對不可能其中一日走了出去，這部舞台劇叫《今晚打老虎》。舞台劇改編自錢嘉樂2009年主演的電視劇《王老虎搶親》。 金牌監製潘嘉德為總導演帶領一眾藝人，包括錢嘉樂、袁偉豪、黃智雯、蝦頭（楊詩敏）、羅冠蘭、李國麟、康華及魯文傑等，打造出一套古裝喜鬧劇。

值得令人期待！（資料圖片）

當然，除了頒給不在場人士的這個超低機率的可能之外，還有一個可能是兩人當日沒空也能領獎，就是頒獎典禮以錄播的形式舉行，在上個月的台慶也是用了同樣方法。