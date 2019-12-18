內地最強模紅李子柒年賺逾1.6億　唔靠靚樣性感相照吸2100萬粉絲

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提到「網紅」二字，或多或少總會令人聯想起身材火辣、樣子甜美、性感、撩人、甚或無聊、遊戲直播等關連詞，但在最近紅遍全球的內地網紅李子柒身上，卻找不到上述這些元素。然而，李子柒最近卻紅遍全球，除了微博粉絲數超越2100萬、其YouTube頻道有超過760萬（全球影響力最大媒體之一的CNN有792萬追蹤人數），每段影片的點擊率起碼有400萬次，最高一段名為「花生瓜子糖葫蘆，肉乾果脯雪花酥——年貨小零食」的影片更超過4000萬收看次數，留言的網民來自世界各地，有傳媒報道指李子柒的估算年收入達1.68億人民幣。

李子柒樣子一般，亦沒有火辣的身材，但其發布的影片卻紅遍全球。（YouTube截圖）

唔靠樣唔靠身材，一樣可以突圍而出

李子柒是一名出生於中國四川鄉村的90後女生，自幼便遭遇不幸的家庭變故，曾靠社會資助繼續學業，相依為命的奶奶生病之後，放棄在城市的工作返鄉生活。2016年開始，李子柒開始以「古法風格」形式發布原創美食影片，同時亦拍下了簡樸的深山農村生活，其後她更曾成為「2017美食網紅第一人」，繼而創立個人品牌，售賣相關的農業製品，有傳媒報道其品牌市值5億人民幣。李子柒在影片中身穿中國古裝、沿襲古法工序、使用古樸炊具、烹飪具有古典氣息的中國傳統美食，塑造了「古法」美食的形象；再如，別人做飯從直接買醬油拍起，但她做飯卻從播種黃豆、怎麼製作醬油做起等等，整個過程拍得精緻細膩，亦會利用跨季節的拍攝周期打造出的時間流動感，除了美食製作之外，亦展現了中國傳統鄉村的生活。

其中一段影片是記載了李子柒如何花逾兩年時間製作「紙、筆、墨、硯」:

+ 65 + 64 + 63

文化輸出惹爭議

其實李子柒的YouTube頻道只開辦了約一年左右，但成績和知名度卻幾何級數攀升，在海外亦大有影響力，有不少網民都認為不能以一般「網紅」來形容，更賦予她「文化大使」的頭銜，因為她展現到中國傳統文化和智慧，以及極具中國特色的內容，有助宣揚中國文化的魅力。不過另一方面，亦有人覺得李子柒的影片中所呈現的並非真實的中國，而且她的影片也屬業行為，與「文化輸出」背道而馳。但無論如何，李子柒在影片中所呈現出的「求生技能」和「原始生活」也是她能夠馳名中外的成功元素，加上其影片還會依季節去分別內容，例如4月釀枇杷酒，5月釀出櫻桃酒，7月做出七巧餅，8月做蘇式鮮肉月餅，做「古法長安紙」等等，實令不少人反思現代化以前，最純樸的簡單生活。

點擊放大欣賞李子柒的陶淵明式田園生活：