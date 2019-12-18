林峯疑已秘密註冊結婚　張馨月戴「婚戒」揀選新一季婚紗

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林峯張馨月愈愛愈高調（資料圖片）

林峯同張馨月自10月被揭入紙申請註冊結婚後，愈愛愈高調，除咗孖住出席活動，張馨月呢日獲邀出席時裝show睇婚紗，仲被發現無名指上戴上疑似婚戒﹗

11月1日孖住出席陳山聰婚禮（資料圖片）

11月7號代林峯到場祝賀堂妹林夏薇新店開張（資料圖片）

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自傳出婚訊後，佢地先係孖住出席陳山聰婚禮，張馨月又以準堂嫂身份出席林夏薇新店開幕，早前林峯喺《使徒行者3》煞科宴獲劇組提早慶生，張馨月好似女主人一樣陪住滿場飛。由於香港法例規定，遞交擬結婚通知書後三個月內要進行註冊，大家都相當期待林峯同張馨月到底幾時正式拉埋天窗。

林峯現身《使徒行者3》煞科宴時，張馨月仿如女主人般滿場飛（林峯微博）

張馨月欣賞婚紗（微博：＠張馨月Carina）

呢日張馨月上載多張出席時裝騷嘅相片，身穿黑色高叉連身裙露出修長美腿，All Back紥起小辮子佻皮又減齡，見到佢對活動上新一季婚紗相當有興趣，睇到目不轉晴。但最令大家注目嘅，一定係左手無名指上嘅戒指，銀色一圈款式相當撲素，由於通常只會戴婚戒喺呢隻手指，加上3個月註冊期將完，令人不禁懷疑佢地係咪已經低調成婚。

左手無名指上戒指成為焦點（微博：＠張馨月Carina）