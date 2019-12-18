00後冒充易烊千璽詐騙　小學生上當幸被精明爸爸發現報警

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內地男子組合TFBOYS（王俊凱、王源﹑易烊千璽）三子人氣高企，其一舉一動都廣受外界關注，不過卻有不法之徒利用他們的名聲進行誘騙，使他們的粉絲損失慘重。其中就在今年2月份的時候，有騙徒冒充易烊千璽詐騙小學生，令他們損失8萬人民幣（約8萬8千多港元）。而這些騙徒均是00後，全數被繩之於法，遭法院判刑及處罰金。

易烊千璽微博有超過8千萬人追蹤，人氣非常高企。（易烊千璽微博圖片）

據內地媒體報道指出，這四位00後的騙徙就在社交網站QQ 偽裝成易烊千璽建立了QQ帳號，同時還建立「回饋粉絲給100返300」的活動。沒想到該活動信息吸引了不少粉絲上釣，其中一位小學生某日用父親的手機發現活動信息，登入了該QQ群組，及後有人向該名小學生介紹活動，並按照指示用微信支付轉帳，但好快就被其父親發現帳戶的錢少了，揭發這根本是一場騙局。

而經過警方的調查之後，才查明這一個QQ帳號是由四名00後所註冊，從2018年年底他們就開始進行誘騙，在群組裡發布假消息。從這一段時間起他們總共詐騙了他人共8萬人民幣（約8萬8千多港元），四人分別遭判三年八個月至八個月不等有期徒刑，並處罰金。