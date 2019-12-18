Judas羅凱鈴音樂節演出獲另一半撐場：今年大豐收好感恩

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被網友譽為「Busking王」嘅羅凱鈴Judas，剛完成個人演唱會，呢日到Singleton音樂節第二場演出，吸引大批Fans慕名入場：「今次我都係唱人地歌為主，最緊要大家聽得有共鳴，何況fans鍾意聽我把聲，所以邊個首歌冇問題，我習慣係叫大家點唱，佢地想聽乜我咪表演乜，佢地開心就可以！不過呢個方式幾考功夫架，因為我未必首首都識彈識唱，盡可能滿足大家。」

Judas出席音樂節吸引大批粉絲到場支持。

Judas就話自己酒量淺，鍾意淺嚐威士忌：「呢晚開騷前我唔敢飲酒，因為怕影響音準，所以完騷之後可以呷兩杯！其實我通常都係屋企飲酒，所以唔洗怕飲醉。但係都試過飲多咗，搞到係咁嘔，個一刻發誓以後都唔再飲，不過幾日之後當然唔記得咗啦！」

Judas俾FANS即場點唱

羅凱玲笑指另一半都有到場支持，享受音樂節的樂曲：「去到冬天唱歌其實好好feel，因為聖誕節凍得嚟又甜密，好多冧歌可以唱！今年我係大豐收，由街頭busking變到有人邀請我去音樂節演唱，好感恩大家的支持！出年我都會繼續鑽研樂器，好似鼓或者銅管樂器，希望自己作品會有更多人認識！」