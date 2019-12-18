高以翔女友Bella分享「新居」　豪裝獨立屋曾是二人愛巢？

高以翔上月27日在大陸錄製綜藝節目時不幸猝逝，終年35歲，在15日舉行告別式，23歲女朋友Bella陪同棺木一路到火化場，陪愛人走完最後一程。近日有網民發現，Bella曾於5月在微博分享二人的「愛巢」內部裝修的相片。

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高以翔15日舉行告別式，23歲女朋友Bella陪同棺木一路到火化場 。（視覺中國）

近日有網友發現，高以翔女友Bella曾於5月在微博上分享了多張「新居」的室內照片。「新居」應是獨立屋，樓底高，設有超大壁爐，簡潔明亮，當時Bella更在帖文上寫道：「藝術填滿了每個角落。」

網民推測這原本是二人的「新房」。（Bella微博）

是高以翔的Dream Room

自從此Post在微博大量傳閱之後，網民發現這恰巧與高以翔之前在受訪時所提及的夢想裝修不謀而合，有樓層，還要有長長的走廊，客廳裡還要有暖爐，廚房裡要有一套廚具，再和心愛的寵物一起生活。當網友重溫這幾照片時，都覺得愈看愈哀痛，更有網友代入了Bella的身份，留言謂：「這是你們的婚房吧，太難受了！」