【入住請敲門4】沖繩最猛鬼地方SSS　６分鐘探靈片網友睇完膊頭重

ViuTV綜藝節目《入住請敲門4》除了帶大家入住旅遊城市最猛鬼的酒店外，亦會到當地熱門的靈探地點探險。在最新一集中，林婷就來到傳聞是沖繩最猛鬼的地方──「SSS」。SSS位於國道58號線上，沖繩島的正中央，相傳這裏是最強靈體聚集地，分別集合了妖、魔、精、靈、鬼，魅六大靈體。

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SSS長期被大樹遮蓋，特別聚陰。（《入住請敲門4》節目截圖）

林婷晚上來到伸手不見五指的SSS探險，由於SSS四面環山，被百年大樹遮蓋，所以特別聚陰。一入到門口已經見到「禁止進入」的告示牌。林婷帶着EMF Meter（磁場探測機）入內，當探測機亮起的燈數愈多，就代表靈體愈近。起初，探測機並沒有反應，當林婷沿着長樓梯向下行，來到樹下時，探測機的所有燈突然同時亮起。林婷聲稱SSS比起日本的「自殺森林」更恐怖、更令人心寒。雖然身在空曠的地方，林婷卻覺得十分侷促。

林婷晚上來到SSS探險。（《入住請敲門4》節目截圖）

林婷探險逐格睇：

磁場探測機反應強烈，林婷之後用靈體溝通儀器嘗試與靈體對話，溝通儀會掃描電台頻率來產生白噪音，而靈體在噪音之中發出聲音回應。林婷問了數條問題，縱然靈體沒有透過溝通儀器發出回應，但磁場探測機的所有燈卻一直亮起。

林婷沿着樓梯向下行，探測儀有強烈反應。（《入住請敲門4》節目截圖）

探測儀反應勁強：

+ 5 + 4 + 3

網上流傳很多有關SSS的傳聞，有人說車子行經此處時會經常無故被搖動、乘客突然感覺噁心、全身麻木等異常狀況，不少人更在SSS內拍到靈異照片。而網上流傳一段影片，片中的老人走在SSS曲道感受靈魂的能量，有不少人指觀看後感到肩膀有股重量壓着，但信不信由你。

影片中一位伯伯來到SSS感受靈魂。（YouTube影片截圖）

伯伯闖「SSS」逐格睇，唔知你睇完有冇唔舒服？